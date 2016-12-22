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В Минобороны объяснили название для учений «Запад-2017»
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В Минобороны объяснили название для учений «Запад-2017»
Политика, 08:38
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В Минобороны объяснили название для учений «Запад-2017»

В Минобороны объяснили смысл названия совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2017». Как рассказал замглавы Минобороны России Александр Фомин в интервью немецкому Deutshe Welle, термин «Запад» не стоит воспринимать в «политическом» смысле.

«В данном случае [термин] «Запад» не должен восприниматься в широком, политическом смысле как географический термин, как страны Запада, Евросоюза или членов НАТО. Термин «Запад» обозначает запад Российской Федерации и Белоруссию, которая еще западнее, чем Россия», — пояснил Фомин.

Кроме того, на вопрос о том, как Минобороны может прокомментировать опасения министра внутренних дел Литвы Эймутиса Мисюнаса, который назвал «Запад-2017» «сигналом наступления» на Польшу и Прибалтику, Фомин призвал «дорогих соседей» успокоиться. «Учения носят абсолютно мирный и абсолютно оборонительный характер», — заявил замминистра.

Ранее с опасениями из-за проведения совместных учений России и Белоруссии выступали многие представители других государств. В Германии министр обороны Урсула фон дер Ляйен сообщала, что в учениях примут намного больше российских солдат, чем Москва заявляла ранее: 100 тыс. военных вместо обещанных 12,7 тыс. В Минобороны ответили, что такие цифры Ляйен «взяла с потолка».

Президент Литвы Даля Грибаускайте связала учения с подготовкой к войне с Западом. Командующий американскими войсками генерал-лейтенант Бен Ходжес в Европе назвал учения «троянским конем», отметив, что они вызывают опасения у входящих в Североатлантический альянс стран. В Министерстве обороны Украины сообщили, что в ответ на «Запад-2017» с целью «адекватного реагирования на внешние угрозы» в стране будут проведены собственные учения.

«Запад-2017» будет проведен с 14 по 20 сентября. Учения подобного рода проводятся Москвой и Минском на регулярной основе, в этом году в них задействованы 13 тыс. военнослужащих.
 

Теги: Минобороны , Белоруссия , военные учения , «Запад-2017»
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