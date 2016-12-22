В Минобороны назвали сроки восстановления отношений с НАТО

Россия восстановит отношения с НАТО в ближайшие два года. Об этом в интервью Deutsche Well заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«Я уверен в том, что мы восстановим наши отношения с НАТО и вернемся и к той прекрасной форме взаимодействия, как Совет Россия — НАТО», — заявил Фомин. Он добавил, что это случится «в ближайшие год-два максимум».

Как отметил Фомин, восстановление отношений «определено», поскольку Россия, как и НАТО, знает «ценность мира лучше, чем кто-либо другой».

Замминистра обороны также добавил, что совместные с Белоруссией учения «Запад-2017» носят оборонительный характер. Он подчеркнул, что в их рамках «никаких вторжений на территории сопредельных государств не планируется».

Совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» будут проходить с 14 по 20 сентября. Подобные учения государства проводят регулярной основе. В этом году в них примут участие до 13 тыс. военнослужащих.

Президент Литвы Даля Грибаускайте связала учения с подготовкой к войне с Западом. Командующий американскими войсками генерал-лейтенант Бен Ходжес в Европе заявил, что учения являются «троянским конем». Он отметил, что они вызывают опасения стран, входящих в Североатлантический альянс.