СМИ узнали об разрешении правительства мирно урегулировать спор с Exxon

Правительство России одобрило подписание мирового соглашения c американской ExxonMobil, которая требовала более $600 млн за переплату налога на прибыль для проекта «Сахалин-1». Об этом «Коммерсанту» сообщил источник, знакомый с подписанным премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжением.

​По словам собеседника, документ, который дает главе Минфина Антону Силуанову возможность заключить мировое соглашение, был подписан 12 сентября. Однако источник отметил, что условия разрешения спора в документе не раскрываются.

В Минфине изданию не прокомментировали данный документ. В Exxon на звонки газеты не ответили. Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что не видела распоряжения.

О том, что Россия может урегулировать спор с ExxonMobil, 7 сентября заявил президент Владимир Путин.

«Мы сейчас договорились с ними о том, как мы выйдем из этой ситуации, учитывая их интересы. В самое ближайшее время правительство России объявит об этом», — сообщал Путин.

Позже источники РБК сообщили, что Россия не будет компенсировать ExxonMobil $637 млн. По их словам, американская компания признала, что «Сахалин-1» — отдельный проект, по которому продолжает действовать согласованная при его подписании ставка налога на прибыль.

ExxonMobil в марте 2015 года обратилась в Стокгольмский арбитраж, требуя от России вернуть более $637 млн, которые, по мнению компании, она переплатила, работая на проекте «Сахалин-1». В ExxonMobil считали, что переплатила эту сумму с 2009 года, когда ставка по налогу на прибыль по России была снижена до 20%, а ExxonMobil продолжала платить налог по ставке в 35%.

В апреле 2017 года стало известно, что судебные слушания в Стокгольме отложены, поскольку стороны договорились урегулировать разногласия в досудебном порядке.