Мутко назвал сложным матч между Россией и Грецией на Евробаскете

Матч четвертьфинала между сборными России и Греции на Евробаскете-2017, в котором россияне одержали победу, был сложным. Об этом заявил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, передает ТАСС.

Сборная России в Стамбуле обыграла команду Греции со счетом 74:69 и вышла в полуфинал.

«Наша команда победила хорошего соперника в сложном матче. Мы проигрывали после первой половины, но ребята проявили характер и мастерство, показали слаженную игру», — заявил Мутко. Он также поблагодарил спортсменов «за такую игру» и отметил, что с «нетерпением» ждет полуфинала.

Отвечая на вопрос, на что способна сборная России на чемпионате Европы, Мутко попросил «дальше» не загадывать. По его словам, сейчас надо «тщательно готовиться к полуфиналу, надо брать этап за этапом, играть в свою игру». Турнир длинный, понятно, что команда устает, но ребята молодцы».

По мнению Мутко, защитник Алексей Швед, набравший 26 очков, является «одним из лидеров» команды. При этом вице-премьер подчеркнул, что хотел бы отметить «всю команду в целом» и ее главного тренера Сергея Базаревича. «Он очень грамотно руководит процессом», — добавил Мутко.

В полуфинале, который пройдет 15 сентября, сборная России сыграет с победителем матча между командами Италии и Сербии.