Путин и участники Суперсерии 1972 года посмотрели хоккейный матч юниоров

Президент России Владимир Путин и хоккеисты сборных СССР и Канады, которые участвовали в Суперсерии 1972 года, посмотрели матч открытого первенства Московской области среди юных хоккеистов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, российский лидер посмотрел третий период матча между подмосковными командами «Луч» и «Виктория». Игра спортсменов 2003 года рождения проходила на ледовой арене «Шайба» образовательного центра «Сириус» в Сочи.

На одной трибуне вместе с Путиным, как отмечает агентство, сидели хоккеисты Владислав Третьяк, Александр Мартынюк, Александр Якушев и другие. Также в Сочи прибыли игроки канадской сборной 1972 года.

По данным «Коммерсанта», на матче также присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Матч завершился счетом 9:0 в пользу команды «Виктория». После игры президент поздравил спортсменов обеих команд. Также с игроками пообщались канадские хоккеисты, рассказав им несколько смешных историй из своей спортивной карьеры, отмечает агентство.

Российский спортсмен Вячеслав Фетисов обратился к юным хоккеистам и отметил, что сейчас у них есть возможности, которых в Советском Союзе не было.

«В 1972 году у нас было на всю страну 30 катков. После прихода Владимира Владимировича сейчас их 500», — сказал Фетисов.

Суперсерия СССР — Канада 1972 года — серия из восьми товарищеских матчей. Она проходила со 2 по 28 сентября. Первые четыре игры прошли в Канаде, остальные — в Москве. Сборная Канады одержала четыре победы, СССР — три, одна встреча завершилась ничьей.