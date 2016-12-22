Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

Пользователи мессенджера Telegram в Европе пожаловались на сбои в работе сервиса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter компании Telegram.

«На данный момент некоторые из наших пользователей в Европе испытывают проблемы с подключением. Мы усиленно работаем над решением этой проблемы, она будет решена в течение 15–20 минут», — говорится в сообщении.

Предыдущий сбой Telegram произошел 31 мая. При входе на интернет-страницу мессенджера появлялось сообщение, в котором говорилось о DNS-ошибке. ​

В конце июня Дуров отказался предоставить властям России данные о мессенджере, которые в компании посчитали конфиденциальными. В ответ глава Роскомнадзора Александр Жаров пригрозил Дурову блокировкой мессенджера в России. Через несколько дней Дуров согласился предоставить данные о Telegram Роскомнадзору. Он отметил, что речь о передаче личных данных пользователей мессенджера не велась.

Основатель Telegram Павел Дуров 8 сентября сообщил о том, что намерен и дальше отстаивать принципы конфиденциальности переписки в мессенджере.

«Я знаю, что из-за этого у меня могут возникнуть проблемы, как это было, когда я жил в России. Но для меня соблюдение принципов конфиденциальной переписки — единственный способ продолжать жить и не сожалеть ни о чем, ни сейчас, ни в будущем», — писал Дуров в своем Telegram-канале. Он добавил, что занимается этим ради миллионов пользователей мессенджера, доверивших свои данные. Дуров выразил надежду, что Telegram и подобные ей компании получат законную защиту для сохранения конфиденциальность личных данных пользователей.