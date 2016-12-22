В Воронцовских пещерах в Сочи пропал председатель союза дайверов Удмуртии

Председатель союза дайверов Удмуртии Владимир Федоров пропал в Хостинском районе в Сочи на одном из участков Воронцовских пещер. Об этом РБК заявил заместитель клуба «ИжДайв» Александр Самойленко.

«Действительно Федоров поехал в пещеры и пропустил контрольное время — сейчас пытаемся решить вопрос. Ведем спасательные работы, подключили другие федерации, а также иностранцев. Шансы пока есть, хотя эти пещеры технически сложные. С другой стороны, каждый поход Федорова был по сути в никуда. В этот раз в плане погодных условий был слишком большой паводок и видимо что-то не рассчитали», — сообщил инструктор.

Федоров спустился в пещеру протяженностью 11 км и хотел пройти 450 м. В назначенное время он не появился на поверхности. «Сочинские спасатели провели поисковые работы только сухой части пещеры. Дайвера не нашли», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В МЧС отметили, что в пещере много озер, в связи с чем нужно вести подводные поисковые работы. «У нас нет оборудования и нет сотрудников, которые могут вести глубоко в пещерах подводные работы. Поэтому поиски приостановлены», — отметил представитель пресс-службы. Он подчеркнул, что Федоров спустился в пещеру вместе с группой спелеологов. По словам собеседника агентства, они вышли на связь с МЧС и в настоящий момент ведут поиски председателя союза дайверов Удмуртии.

Федоров в марте текущего года установил рекорд и достиг дна самой глубокой подводной пещеры России — она находится под Голубым озером в Чусовском районе Пермского края. Федоров погрузился на глубину 88 м. Ранее самой глубокой пещерой в России считалась пещера в реке Восточная Хоста в Краснодарском крае. Ее глубина составляет 82,5 метра.

Воронцовские пещеры находятся в Хостинском районе города Сочи. Общая длина системы пещер — 11720 м, перепады высот составляют 240 м. Система объединяет Воронцовскую пещеру (4 км), Лабиринтовую пещеру (3,8 км), пещеру Кабаний провал (2,3 км) и пещеру Долгая (1,5 км). Система пещер имеет 14 входов, соединенных между собой сифонами.