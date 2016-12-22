МОК выбрал столицы Олимпиад 2024 и 2028 годов

Летние олимпийские игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе, он был единственным кандидатом на проведение соревнования. Летние игры в 2024 году пройдут в Париже

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Париж станет столицей летних Олимпийских игр 2024 года, Лос-Анджелес проведет летнюю Олимпиаду-2028. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Решение об этом было принято на сессии в Лиме (Перу).

Париж и Лос-Анджелес были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр в 2024 и в 2028 году. «Поздравляю Париж с олимпиадой-2024 и Лос-Анджелесе с олимпиадой-2028! Трудно представить другой выбор. Обеспечить стабильность Олимпийских Игр для спортсменов со всего мира на одиннадцать лет вперед-это что-то удивительное», — сказал президент МОК Томас Бах. По его словам, это два города «двух великих стран», обладающих богатой историей олимпийских игр.

В свою очередь, власти Парижа и Лос-Анджелеса выразили благодарность комитету за его решение. «Сегодня я рада пригласить вас присоединиться к большой семье парижан, семье, которая принадлежит всему миру. Я очень горда нашей командой, очень взволнована, что мы вернули Игры в Париж», — заявила мэр Парижа Анн Идальго.

По словам главы Лос-Анджелеса Эрика Горсетти, проведение соревнований «не препятствуют» прогрессу города, а сами игры являются «силой, которая поможет переосмыслить Лос-Анджелес как лучший город в мире».

МОК в июле принял решение после выхода четырех из шести городов-претендентов на Олимпиаду-2024, выдать Парижу и Лос-Анджелесу по Олимпиаде, с условием, что оба города не будут участвовать в голосовании.

Изначально на проведение Олимпийских игр в 2024 году претендовали Гамбург, Будапешт, Рим, Париж и Лос-Анджелес, однако заявки подтвердили только два последних города. Как уточняет Reuters, города отказались от проведения соревнований из-за высоких расходов и «сложности организации» Олимпиады.

Еще в конце мая американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что летние Олимпийские игры 2024 года могут пройти в Париже, а Олимпиада-2028 — в Лос-Анджелесе. Источники газеты утверждали, что для властей американского города проведение Игр в 2028 году будет «финансово целесообразно и полезно».

Wall Street Journal уточняла, что обсуждение столиц крупнейшего спортивного мероприятия вновь активизировалось, когда ​глава МОК Томас Бах провел отдельные беседы с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти и председателем олимпийского комитета США​ Ларри Пробстом.

Летняя Олимпиада в 2020 году пройдет в Токио. Предыдущие Игры состоялись в прошлом году в Рио-де-Жанейро.