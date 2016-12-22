В ФСБ возбудили уголовное дело после массовых звонков о минировании

ФСБ возбудила уголовное дело по факту анонимных звонков о минировании ТЦ, вокзалов и гостиниц. По одной из версий, поступавшие в экстренные службы сообщения являются частью спланированной атаки, совершенной «другим государством»

Полицейские у входа в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

В ФСБ возбудили уголовное дело по факту анонимных телефонных звонков, из-за которых массово эвакуировали людей в Москве и других городах России. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ФСБ.

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, проводится биллинг, оперативники пытаются установить владельцев телефонов, а также адреса IP-телефонии», — рассказал источник. Он также отметил, что рассматривается несколько версий. По одной из них события, произошедшие в Москве 13 сентября, — это спланированная атака, совершенная с территории другого государства.

В структуре ФСБ ранее был создан отдел, занимающийся случаями телефонного терроризма. За прошедшие сутки было зафиксировано 115 анонимных звонков о якобы заложенных бомбах.

Силовые структуры разрабатывают версию спланированных атак с территории Украины с помощью средств IP-телефонии, рассказал РБК другой источник, близкий к силовым структурам. Анонимные звонки о якобы заложенных бомбах в ряде российских регионов, которые поступали в понедельник и вторник, и аналогичные события в Москве в среду — это взаимосвязанные вещи, продолжение одной и той же атаки, заявил собеседник РБК.

Как сообщил агентству «Интерфакс» осведомленный источник, ФСБ возбудило уголовное дело по ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

В Москве 13 сентября после поступления звонков о минировании вокзалов, аэропортов, гостиниц и торговых центров эвакуировали от 15 тыс. до 30 тыс. человек. Всего экстренные службы столицы получили более 40 анонимных звонков.

Днем в Москве были эвакуированы ТЦ «Афимолл Сити», «Щелково», «Метрополис», «Фестиваль», «Варшавский», ГУМ, «Кожевники», «Ритейл Парк», «Европейский», «Капитолий». Сотрудники правоохранительных органов вывели людей и с территории Митинского радиорынка. Также людей эвакуировали из гостиниц «Космос», «Звездная», «Азимут отель» и «Президент отель». Кроме того, эвакуировали студентов МГМУ им. Сеченова, МГИМО, РЭУ им. Плеханова и Российской правовой академии Минюста.

Людей выводили из зданий Казанского, Ярославского, Курского, Киевского и Павелецкого вокзалов. К 19:00 мск они заработали в штатном режиме. В аэропорту Шереметьево после поступления сообщения о минировании усилили меры безопасности: на входе в аэропорт организовали дополнительный досмотр, а внутри здания организовали патруль кинологов с собаками.

С 10 по 13 сентября из-за анонимных сообщений о минировании проходила эвакуация людей в 25 городах России. Итого было эвакуировано около 45 тыс. человек из 205 объектов массового пребывания людей. В связи с этим первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выступил с инициативой увеличить максимальный срок наказания за ложные сообщения о террористических актах с пяти до восьми лет. По его словам, эти меры помогут «отбить охоту заниматься телефонным терроризмом».