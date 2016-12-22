Вокзалы Москвы заработали в штатном режиме после проверки на минирование

Полиция к 19:00 мск 13 сентября завершила работы по проверке пяти московских вокзалов на наличие взрывных устройств. Об этом РБК сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.

«Сначала поступило сообщение с Казанского и Киевского вокзалов, потом были Ярославский и Курский и последний — Павелецкий», — уточнили РБК в пресс-службе. По словам собеседника издания, сотрудники полиции «ничего не нашли», вокзалы продолжили работу в штатном режиме.

13 сентября в столице после сообщений о минировании вокзалов, аэропортов, гостиниц и торговых центров эвакуировали, по разным данным, от 15 тыс. до 30 тыс. человек. В экстренные службы Москвы поступило более 40 звонков от неизвестных лиц.

Также эвакуация прошла в «Президент-отеле», подтвердили РБК в отделе бронирования номеров. По словам собеседника, эвакуация уже закончилась.

Были эвакуированы ТЦ «Афимолл Сити», «Щелково», «Метрополис», «Фестиваль», «Варшавский», ГУМ, «Кожевники», «Ритейл парк», «Европейский», «Капитолий». Также людей эвакуировали с территории радиорынка в Митино. Кроме того, были выведены постояльцы гостиниц «Космос», «Звездная» и «Азимут отель». Также были эвакуированы студенты МГМУ им. Сеченова, МГИМО, РЭУ им. Плеханова и Российской правовой академии Минюста.