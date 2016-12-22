В Москве завели дело из-за гибели подростка от удара током

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели подростка от удара током от трансформаторной подстанции на перегоне станций «Москва — Рижская — Новомосковская». Об этом говорится на сайте СКР.

По данным следствия, работники Лобненской дистанции электроснабжения не установили закрывающие устройства и предупреждающие об опасности знаки на подстанции, где 10 сентября несовершеннолетний 2003 года рождения погиб от удара током.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Ранее Следственный комитет по Республике Бурятия возбудил уголовное дело из-за гибели от удара током 10-летней девочки из Москвы. По версии следствия, девочка схватилась за металлический провод освещения, вместе с ней поражение током получили еще двое детей и один мужчина. Как уточняли следователи, инцидент произошел на туристической базе, и ее персонал, зная о неполадках, не восстанавливал изоляцию проводки.