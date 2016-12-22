В Москве после звонков о минировании эвакуировали около 30 тыс. человек

Около 30 тыс. человек эвакуировали из столичных торговых центров, вокзалов, вузов, а также гостиниц «Космос», «Азимут отель» и «Звездная» из-за сообщений о минировании. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В среду, 13 сентября, в полицию поступило около 40 сообщений об угрозе взрыва в административных зданиях. В рамках проверок с объектов эвакуировано, по предварительным данным, около 30 тыс. человек», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что в экстренные службы продолжают поступать звонки о минировании.

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Всего в экстренные службы Москвы поступило более 20 звонков с угрозами взрыва. После этого в столице были эвакуированы ТЦ «Афимолл Сити», «Щелково», «Метрополис», «Фестиваль», «Варшавский», ГУМ, «Кожевники». Людей также вывели с территории Митинского радиорынка.

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Также были эвакуированы студенты из МГМУ им. М.И.Сеченова, МГИМО, РЭУ имени Г.В.Плеханова и Российской правовой академии Минюста. Из зданий вывели постояльцев гостиниц «Космос», «Азимут отель» и «Звездная». Кроме того, пассажиров эвакуировали с Киевского, Ленинградского и Казанского вокзалов. В аэропорте Шереметьево после сообщения о минировании были усилены меры безопасности.