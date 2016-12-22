Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,15 57,60 EUR Нал. 69,45 68,72 USD Бирж. 57,87 +0,16 EUR Бирж. 68,84 -0,16 USD ЦБ. 57,67 +0,40 EUR ЦБ. 69,10 +0,55 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2055,69 -0,15% РТС 1118,29 -0,53% Brent 54,91 +1,16% DJIA 22110,43 -0,04% Nasdaq 6442,33 -0,19% FTSE 7379,70 -0,28%
В Москве после звонков о минировании эвакуировали около 30 тыс. человек
Лента новостей
В Москве завели дело из-за гибели подростка от удара током 18:45, Общество От 30 и младше: самые молодые высокопоставленные чиновники 18:40, Фотогалерея  Госдума отказалась «немедленно» смотреть «Матильду» 18:34, Общество Кадыров анонсировал возвращение двух российских детей из Ирака 18:31, Общество ФСО сообщила об эвакуации ГУМа в Москве 18:20, Общество Шторм на рынке: стоит ли инвестировать в страховщиков после удара «Ирмы» 18:10, Деньги В Москве после звонков о минировании эвакуировали около 30 тыс. человек 18:02, Общество Экс-губернатор Белых на суде вспомнил Юрия Деточкина 18:02, Общество В Мьянме опустели более 170 деревень народности рохинджа 17:41, Общество Партнер Nord Stream 2 допустил изменения в проекте из-за санкций США 17:36, Экономика Володин связал будущее России «только с именем Путина» 17:35, Политика «Победу» оштрафовали за продажу билетов на заполненный рейс 17:32, Бизнес «Уралхим» попросил запретить ввоз удобрений с Украины 17:29, Бизнес В Москве одобрили установку памятника Солженицыну в районе Таганки 17:27, Общество В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре ТЦ и два вокзала 17:26, Общество Родовая травма: как «нарисованный» капитал привел к закату частных банков 17:19, Мнение Авиадебошира приговорили к 6 месяцам колонии-поселения 17:18, Общество Путин принял в Сочи министра иностранных дел Ирана 17:12, Политика Лидер «Сорока сороков» ответил на обвинения Мединского 17:08, Общество Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о массовом «минировании» зданий 17:00, Общество Ford Sollers увеличит число сотрудников более чем на 20% 16:51, Бизнес Игрока основного состава «Реала» дисквалифицировали на два матча 16:50, Спорт В Кремле назвали русофобским опубликовавший «игру слов» с Путиным журнал 16:43, Политика Министр обороны Грузии назвал угрозой российские военные учения в Абхазии 16:33, Политика Кремль призвал различать дискуссию о «Матильде» и проявления экстремизма 16:32, Общество Дейл Доэрти — РБК: «Бизнес корпораций — это борьба умирающих гигантов» 16:29, Свое дело В ДНР заявили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора» 16:28, Политика В Кремле подтвердили передачу Трампу плана о полном примирении 16:24, Политика
В Москве после звонков о минировании эвакуировали около 30 тыс. человек
Общество, 18:02
0
В Москве после звонков о минировании эвакуировали около 30 тыс. человек

Около 30 тыс. человек эвакуировали из столичных торговых центров, вокзалов, вузов, а также гостиниц «Космос», «Азимут отель» и «Звездная» из-за сообщений о минировании. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В среду, 13 сентября, в полицию поступило около 40 сообщений об угрозе взрыва в административных зданиях. В рамках проверок с объектов эвакуировано, по предварительным данным, около 30 тыс. человек», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что в экстренные службы продолжают поступать звонки о минировании.

https://www.instagram.com/p/BY-4UOFn2Qs/?taken-by=dar1yaa

Всего в экстренные службы Москвы поступило более 20 звонков с угрозами взрыва. После этого в столице были эвакуированы ТЦ «Афимолл Сити», «Щелково», «Метрополис», «Фестиваль», «Варшавский», ГУМ, «Кожевники». Людей также вывели с территории Митинского радиорынка.

https://www.instagram.com/p/BY-1ZJbBYkS/?taken-by=kovalenko_d

Также были эвакуированы студенты из МГМУ им. М.И.Сеченова, МГИМО, РЭУ имени Г.В.Плеханова и Российской правовой академии Минюста. Из зданий вывели постояльцев гостиниц «Космос», «Азимут отель» и «Звездная». Кроме того, пассажиров эвакуировали с Киевского, Ленинградского и Казанского вокзалов. В аэропорте Шереметьево после сообщения о минировании были усилены меры безопасности.

Теги: Москва , минирование , эвакуация граждан , анонимные звонки
Главное
В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре ТЦ и два вокзала Общество
Материалы по теме
В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре ТЦ и два вокзала Общество
Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о массовом «минировании» зданий Общество
В Челябинске эвакуировали торговые центры после звонка о минировании Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку