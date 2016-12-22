В Москве одобрили установку памятника Солженицыну в районе Таганки

Комиссия по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы поддержала предложение установить памятник писателю Александру Солженицыну в Таганском районе столицы в 2018 году, заявил ее глава Евгений Герасимов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Герасимова, предложение установить памятник Солженицыну поступило от директора Дома русского зарубежья Виктора Москвина. Сама организация носит имя писателя. «Будет открытый конкурс [проектов будущего памятника]. Место установки — в сквере между двумя домами по улице Солженицына», — сказал чиновник.

Он добавил, что финансировать установку памятника будет Русский благотворительный фонд А.Солженицына.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», кроме памятника Соженицыну на том же заседании комиссия одобрила установку в Москве памятника писателю Чингизу Айтматову. Его возведение будет финансироваться на средства министерства культуры, информации и туризма Киргизской Республики. Памятник будет установлен в сквере Айтматова вблизи пересечения Павловской улицы и Подольского шоссе.

12 сентября стало известно, что в центре Москвы, в Петроверигском переулке будет установлен бюст Иосифу Сталину. Автором памятника станет скульптор Зураб Церетелли. Инициатива установки принадлежит исполнительному директору Российского военно-исторического общества (РВИО) Владиславу Кононову. Монумент Сталину должен быть установлен в рамках так называемой «Аллеи правителей», появившейся в 2016 году. Кононов подчеркнул, что памятники устанавливаются «не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы напоминать, что у нас была такая история».

Всего на «Аллее» в мае были установлены 33 бюста российских государственных деятелей, начиная от Рюриковичей и кончая главой Временного правительства Александром Керенским. В сентябре, кроме Сталина, в частности, планируется установить также бюст Михаила Горбачева. Бывший президент СССР отметил, что установка в честь него монумента — дело общественности. К 22 сентября будут установлены также бюсты Ленина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко и Ельцина.