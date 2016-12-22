Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о массовом «минировании» зданий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о серии анонимных звонков о «минировании» административных и торговых зданий в стране — «вопрос к нашим специальным службам», передает корреспондент РБК.

За последние два дня из-за анонимных звонков о минировании были эвакуированы административные здания, торговые центры и школы в 25 городах России, но официальной статистики у МЧС нет. Всего эвакуировали 45 тыс. человек из 205 объектов массового скопления людей.

Согласно информации источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, данная спам-рассылка, предположительно, поступала из-за рубежа. Источник «РИА Новости» в силовых структурах говорит, что звонки могут поступать с Украины.

Адвокат межрегиональной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев заявил РБК, что для россиян в Уголовном кодексе предусмотрено наказание за ложные сообщения о минировании по ст. 207 УК РФ. Он добавил, что данные звонки могут расценить как заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за что предусматривается лишение свободы до трех лет по ч. 1 ст. 207 УК РФ, или причинение значительного ущерба по ч. 2 данной статьи — до пяти лет лишения свободы.

Он отметил, что если будет доказано, что звонки поступают с Украины и установят личности звонивших, Россия может возбудить уголовное дело и направить украинской стороне требование о выдаче этих лиц. Однако, по его словам, Украина, скорее всего, это требование не удовлетворит.

Шугаев добавил, что в этом случае Россия может объявить фигурантов уголовного дела в международный розыск, и если они окажутся в других странах, их могут выдать России через решение местного суда.