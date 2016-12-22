Авиадебошира приговорили к 6 месяцам колонии-поселения

Химкинский городской суд приговорил к шести месяцам колонии-поселения пассажира авиакомпании «Аэрофлот», устроившего в мае 2017 года дебош на борту самолета, следовавшего из Тель-Авива в Москву, заявили в авиакомпании. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Приговором Химкинского городского суда Петрухину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев в колонии-поселении», — рассказали агентству в «Аэрофлоте».

Дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении 50-летнего гражданина Израиля Петрухина было возбуждено в мае 2017 года. Это был первый случай возбуждения дела в отношении авиадебошира после принятия законопроекта, который ввел уголовную ответственность для нарушителей правопорядка на транспорте.

Петрухин на борту самолета «Аэрофлота», следовавшего из Тель-Авива в Москву, распивал принесенные с собой алкогольные напитки. При этом он угрожал членам экипажа, оскорблял их, игнорировал замечания, пытался открыть дверь самолета и мешал другим пассажирам. По прибытии в Шереметьево дебошира передали полиции.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за нарушение правил безопасности на транспорте. Согласно нововведениям, нарушение порядка на транспорте может повлечь штраф в размере от 150 тыс. до 300 тыс. руб. или ограничение свободы сроком до двух лет.