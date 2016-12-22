Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,13 57,56 EUR Нал. 69,52 68,81 USD Бирж. 57,84 +0,13 EUR Бирж. 68,95 -0,05 USD ЦБ. 57,67 +0,40 EUR ЦБ. 69,10 +0,55 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2061,61 +0,14% РТС 1122,80 -0,13% Brent 54,67 +0,72% DJIA 22120,14 +0,01% Nasdaq 6450,22 -0,06% FTSE 7393,15 -0,10%
В ДНР заявили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора»
Лента новостей
Родовая травма: как «нарисованный» капитал привел к закату частных банков 17:19, Мнение Авиадебошира приговорили к 6 месяцам колонии-поселения 17:18, Общество Лидер «Сорока сороков» ответил на обвинения Мединского 17:08, Общество Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о массовом «минировании» зданий 17:00, Общество Ford Sollers увеличит число сотрудников более чем на 20% 16:51, Бизнес Игрока основного состава «Реала» дисквалифицировали на два матча 16:50, Спорт В Кремле назвали русофобским опубликовавший «игру слов» с Путиным журнал 16:43, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 16:35, РБК и Билайн Министр обороны Грузии назвал угрозой российские военные учения в Абхазии 16:33, Политика Кремль призвал различать дискуссию о «Матильде» и проявления экстремизма 16:32, Общество Дейл Доэрти — РБК: «Большие корпорации перестали быть инновационными» 16:29, Свое дело В ДНР заявили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора» 16:28, Политика В Кремле подтвердили передачу Трампу плана о полном примирении 16:24, Политика Японский мастер-план: как будут развивать агломерацию Владивостока 16:04, Недвижимость «Известия» показали видео задержания замглавы ФСИН Коршунова 15:58, Общество ВЦИОМ увидел в победах назначенцев Путина стремление россиян к переменам 15:54, Политика По делу бывшего банка Коломойского арестовали Boeing 767 и офис «1+1» 15:44, Бизнес Футболист с самой высокой зарплатой в мире лишился места в составе 15:43, Спорт Володин заступился за Поклонскую в конфликте вокруг «Матильды» 15:37, Общество Поклонская ответила «на «переполненную чашу» Мединского из-за «Матильды» 15:27, Общество Депутат Драпеко потребовала показать «Матильду» в Госдуме раньше срока 15:26, Общество Депутат попросил Генпрокуратуру проверить рэп-баттл Oxxxymiron и Гнойного 15:24, Общество При провале грунта в тюменской школе погиб ребенок 15:19, Общество Депутаты Роднина и Пушкина пожаловались в ФСБ на врагов «Матильды» 15:13, Общество Эрдоган ответил США на критику сделки по С-400 с Россией 15:06, Политика В ЛНР посчитали бесполезными прибывшие в Одессу партии угля из США 14:57, Общество СК возбудил 9 уголовных дел по итогам проверки ФСИН 14:52, Общество Предприятие Siemens и «Силовых машин» подало иск к «дочке» «Ростеха» 14:42, Бизнес
В ДНР заявили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора»
Украинский кризис, 16:28
0
В ДНР заявили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора»

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит в районе боевых действий в Донбассе провокации против ультраправой организации «Правый сектор» (запрещена в России. — РБК), заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

По его словам, согласно данным разведки ДНР, более 50 бойцов спецназа СБУ «Альфа» прибыли для провокаций в отношении подразделений «Правого сектора». Он добавил, что их появление наблюдалось в районе позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Басурин напомнил, что бойцы «Правого сектора» уже неоднократно участвовали в столкновениях с украинской армией. Так, по его словам, 13 сентября позиции группировки подверглись обстрелу ВСУ в районе Донецкой фильтровальной станции.

В начале августа заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин обвинил украинскую армию в обстреле позиций «Правого сектора» в районе населенного пункта Пищевик из установок залпового огня «Град». 8 августа командование ДНР сообщило о подготовке «удара возмездия» по позициям «Правого сектора». Представитель «Правого сектора» Артем Скоропадский опроверг данные заявления и посоветовал ДНР не пить суррогатный алкогольный концентрат «Боярышник», который вызвал, по его мнению, галлюцинации у представителей непризнанных республик.

Теги: ДНР , СБУ , «Правый сектор» , провокации
Главное
Кремль призвал различать дискуссию о «Матильде» и проявления экстремизма Общество
Материалы по теме
ВСУ обвинили в обстреле наблюдательного поста СЦКК на юге ДНР Политика
Военное командование ДНР обвинило Украину в срыве «школьного перемирия» Политика
В ДНР рассказали о плане «возмездия» «Правого сектора» украинским военным Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку