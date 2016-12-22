В ДНР заявили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора»

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит в районе боевых действий в Донбассе провокации против ультраправой организации «Правый сектор» (запрещена в России. — РБК), заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.
По его словам, согласно данным разведки ДНР, более 50 бойцов спецназа СБУ «Альфа» прибыли для провокаций в отношении подразделений «Правого сектора». Он добавил, что их появление наблюдалось в районе позиций 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Басурин напомнил, что бойцы «Правого сектора» уже неоднократно участвовали в столкновениях с украинской армией. Так, по его словам, 13 сентября позиции группировки подверглись обстрелу ВСУ в районе Донецкой фильтровальной станции.
В начале августа заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин обвинил украинскую армию в обстреле позиций «Правого сектора» в районе населенного пункта Пищевик из установок залпового огня «Град». 8 августа командование ДНР сообщило о подготовке «удара возмездия» по позициям «Правого сектора». Представитель «Правого сектора» Артем Скоропадский опроверг данные заявления и посоветовал ДНР не пить суррогатный алкогольный концентрат «Боярышник», который вызвал, по его мнению, галлюцинации у представителей непризнанных республик.