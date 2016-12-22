Министр обороны Грузии назвал угрозой российские военные учения в Абхазии

Глава Министерства обороны Грузии Леван Изория назвал проходящие в Абхазии учения военнослужащих российской военной базы нарушением норм международного права. Об этом он заявил журналистам, передает «Интерфакс».

«Любая активность на оккупированной территории, то есть на нашей территории, в особенности с военной точки зрения, является неконституционной и незаконной», — пояснил министр. По его словам, «подобные» действия осуждаются международным сообществом.

Пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) сообщила 24 августа, что на 18 полигонах Северного Кавказа и юга России начались учения ракетных войск при участии более 11 тыс. военнослужащих и более 2,2 тыс. единиц техники, включая комплексы «Искандер-М». Учения продлятся до 16 сентября. Они проходят в том числе на российских военных базах в Южной Осетии и Абхазии.

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что проведение Россией этих учений на Северном Кавказе «не способствует миру и безопасности в регионе».

В 2008 году Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, объявивших о своей независимости в 1990-х годах. Помимо России суверенитет республики признали Венесуэла, Никарагуа и Науру.