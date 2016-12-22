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Поклонская ответила «на «переполненную чашу» Мединского из-за «Матильды»
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Поклонская ответила «на «переполненную чашу» Мединского из-за «Матильды»
Общество, 15:27
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Поклонская ответила «на «переполненную чашу» Мединского из-за «Матильды»
Наталья Поклонская ответила на слова Владимира Мединского о его «переполненной чаше» терпения, удивившись, что возмущение министра вызвали не нарушения в ходе работы над «Матильдой», а отказ кинотеатров от демонстрации фильма
Наталья Поклонская (Фото: Владислав Лоншаков / «Коммерсантъ»)

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала слова министра культуры Владимира Мединского о цензуре в кинотеатрах из-за их отказа в показе фильма «Матильда». Как заявила Поклонская РБК, это не цензура, а «право прокатчиков».

Объединенная сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» отказались от демонстрации картины Алексея Учителя «Матильда», объяснив это поступающими угрозами от представителей организации «Христианское государство — Святая Русь». Комментируя эту ситуацию, Мединский заявил, что его «чаша терпения» переполнена, а давление на кинотеатры министр назвал «цензурой».

«Это право прокатчиков и кинотеатров, а не цензура», — заявила Поклонская.

Ранее пресс-служба министра распространила его обращение, в котором Мединский заявил, что любые намерения «иницициативщиков» запрещать на местах показ и оказывать «любые попытки давления» на кинотеатры из-за «Матильды» — «чистой воды беззаконие и цензура». 

«Прокатное удостоверение федерального образца — это единственный и исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории России», — сказал Мединский. Он подчеркнул, что министерство выдавало прокатное удостоверению фильму в соответствие с законной процедурой. «Мы руководствуемся законом, а не частной вкусовщиной». — указал Мединский.

При этом министр подчеркнул, что уже видел картину и готов свидетельствовать, что «в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии». 

Позднее на своей странице «Вконтакте» Наталья Поклонская посетовала, что профильное министерство «не видит оснований» для отказа в выдаче прокатного удостоверения «Матильде». «Может быть из-за того, что решение принято в течении суток?», — сказала Поклонская.

«В то время, как Министра переполняет «чаша терпения»,
адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Питера — бывшие партнеры режиссера выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма «Матильда», — написала депутат.

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Она добавила, что кинотеатры «имеют полное право» отказываться от демонстрации «Матильды», если они уважают чувства людей и не желают «быть использованными создателями непонятного проекта», среди которых «уроженец западной Украины, где реализован «Евромайдан». В беседе с РБК Поклонская пояснила, что имела в виду продюсера фильма Александра Достмана.

Об отказе показывать «Матильду» «Синема Парк» и «Формула кино» объявили 12 сентября. В качестве причин в пресс-службе киносети тогда назвали «неправомерные действия со стороны противников фильма» и «участившиеся угрозы в адрес кинотеатров». 13 сентября директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова в беседе с РБК рассказала, что речь идет об угрозах от организации «Христианское государство — Святая Русь».

Авторы: Мария Кокорева, Илья Немченко.
Теги: Владимир Мединский , Наталья Поклонская , «Матильда»
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