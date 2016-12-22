Депутат Драпеко потребовала показать «Матильду» в Госдуме раньше срока

В Госдуме потребовали показать фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя раньше обещанного срока. Об этом сообщила депутат от «Справедливой России» и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко после перерыва думского заседания, передает корреспондент РБК.
Она уточнила, что даст «протокольное поручение комитету по культуре [Госдумы]» показать это фильм раньше «в связи с его общественной значимостью». «Никто не видел, а все уже переругались. Я хочу посмотреть, может, там и спорить не о чем», — пояснила Драпеко.
Ранее глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин заявлял журналистам, что показ «Матильды» в нижней палате парламента состоится 26 октября. Депутат добавил, что уже посмотрел киноленту и нашел в ней «недочеты» и «ошибки», но с «художественной точки зрения» претензий к фильму не имеет.
Говорухин считает, что депутат Наталья Поклонская «разбудила все мракобесные силы» в попытке спасти репутацию Николая II, однако ее действия нанесли «еще больший урон».
В конце июля пресс-секретарь комитета по культуре Мария Шоппо рассказала РБК, что в Госдуме в октябре планируют показать «Матильду» в рамках «парламентского киноклуба».
Кинотеатры объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» 12 сентября отказались от показа «Матильды», объяснив это угрозами в адрес кинотеатров и опасными действиями противников киноленты.
Поклонская долгое время выступала против показа «Матильды». Она считает, что фильм может оскорбить чувства верующих (Николай II, его жена и дети прославлены в лике святых). Депутат передала РБК документы, которые, по ее словам, доказывают, что съемки фильма финансировались через «сомнительные схемы».
В кинофильме «Матильда» рассказывается об отношениях будущего престолонаследника Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В официальный прокат кино должно выйти 25 октября.
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.