Депутат Драпеко потребовала показать «Матильду» в Госдуме раньше срока

В Госдуме потребовали показать фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя раньше обещанного срока. Об этом сообщила депутат от «Справедливой России» и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко после перерыва думского заседания, передает корреспондент РБК.

Она уточнила, что даст «протокольное поручение комитету по культуре [Госдумы]» показать это фильм раньше «в связи с его общественной значимостью». «Никто не видел, а все уже переругались. Я хочу посмотреть, может, там и спорить не о чем», — пояснила Драпеко.

​Ранее глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин заявлял журналистам, что показ «Матильды» в нижней палате парламента состоится 26 октября. Депутат добавил, что уже посмотрел киноленту и нашел в ней «недочеты» и «ошибки», но с «художественной точки зрения» претензий к фильму не имеет.

Говорухин считает, что депутат Наталья Поклонская «разбудила все мракобесные силы» в попытке спасти репутацию Николая II, однако ее действия нанесли «еще больший урон».

В конце июля пресс-секретарь комитета по культуре Мария Шоппо рассказала РБК, что в Госдуме в октябре планируют показать «Матильду» в рамках «парламентского киноклуба».

Кинотеатры объединенной сети «Формула кино» и «Синема Парк» 12 сентября отказались от показа «Матильды», объяснив это угрозами в адрес кинотеатров и опасными действиями противников киноленты.

Поклонская долгое время выступала против показа «Матильды». Она считает, что фильм может оскорбить чувства верующих (Николай II, его жена и дети прославлены в лике святых). Депутат передала РБК документы, которые, по ее словам, доказывают, что съемки фильма финансировались через «сомнительные схемы».

В кинофильме «Матильда» рассказывается об отношениях будущего престолонаследника Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В официальный прокат кино должно выйти 25 октября.