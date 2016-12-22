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Володин заступился за Поклонскую в конфликте вокруг «Матильды»
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Володин заступился за Поклонскую в конфликте вокруг «Матильды»
Общество, 15:37
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Володин заступился за Поклонскую в конфликте вокруг «Матильды»

Нельзя усматривать непосредственную связь между точкой зрения депутата Натальи Поклонской и действиями противников фильма Алексея Учителя «Матильда», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

Володин отметил, что не связывает выступления «активистов» против Матильды с депутатом Натальей Поклонской. Он отметил, что для оценок о причастности «нужно иметь доказательную базу». «Так нельзя — брать и выносить обвинение кому-то», — сказал Володин.

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
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В ночь на 31 августа неизвестные забросали окно киностудии Алексея Учителя «Лендок» в Санкт-Петербурге бутылками с зажигательной смесью. Адвокат режиссера заподозрил в причастности к инциденту православную организацию «Христианское государство — Святая Русь». Другой резонансный инцидент произошел в Екатеринбурге 4 сентября. Микроавтобус УАЗ, нагруженный газовыми баллонами и бочками с бензином, врезался в фойе киноконцертного театра «Космос», после чего водитель кинул в здание бутылку с «коктейлями Молотова» и сбежал. Здание загорелось, однако было вскоре потушено. Водитель был задержан. Губернатор города Евгений Ройзман связал поджог с кампанией против фильма «Матильда» и намекнул на причастность идей депутата Натальи Поклонской к данному акту. Кроме того, он назвал инцидент «терактом».

11 сентября напротив офиса адвокатской коллегии Константина Добрынина — адвоката Алексея Учителя — неизвестные подожгли две машины и остаивили записку со словами «гореть за Матильду». Адвокат предположил, что акция была проведена членами «православного» общественного движения «Сорок сороков». Лидер организации Андрей Кормухин заявил о непричастности членов движения к инциденту и подчеркнул, что «Сорок сороков» отрицают подобный подход. Сам Добрынин заявил, что нанял круглосуточную охрану.

Всероссийская премьера фильма «Матильда» перенесена на октябрь. 11 сентября во Владивостоке состоялся предпремьерный показ «Матильды», где присутствовал Алексей Учитель. В Санкт-Петербурге премьера пройдет в Мариинском театре, в Москве — 24 октября в кинотеатре «Октябрь». В российский прокат фильм должен выйти 26 октября. Некоторые кинотеатры уже заявили об угрозах со стороны православных активистов. Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась в этой связи от показа фильма. Поклонская назвала это решение «правом собственника», которое, по ее мнению, могло быть принято из-за «уважения к религиозным чувствам».

Министр культуры Владимир Мединский 13 сентября призвал пресечь давление на кинотеатры, которые планируют показать фильм «Матильда». Он назвал любые инициативы противодействовать выпуску фильма на киноэкраны «беззаконием и цензурой», запрещенной Конституцией России. На его взгляд, единственным ограничением для фильма является достижение возраста 16 лет для зрителей. Министр отметил, что его «чаша терпения переполнилась» в связи с угрозами и вандализмом по отношению к кинотеатрам, которые покажут фильм.

Теги: Наталья Поклонская , Вячеслав Володин , «Матильда»
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