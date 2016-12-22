При провале грунта в тюменской школе погиб ребенок

В Тюменской области произошел провал грунта в школе, в результате чего погиб ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента, говорится в сообщении регионального следственного управления ведомства. Внимание на инцидент обратило руководство региона.

Инцидент произошел в селе Викулово 13 сентября. При провале грунта в сельской школе под землю провалился восьмилетний мальчик. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело ребенка под завалом.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщает пресс-служба правительства области, после инцидента школа была эвакуирована.

Экстренное совещание в связи со случившимся провел губернатор региона Владимир Якушев. Для помощи местным властям в восстановлении школы на место происшествия выехали специалисты Главного управления строительства Тюменской области.

В начале февраля 2016 года в Москве при провале грунта образовалась яма размером 15х15 м и глубиной 3 м. В провал попали две машины, одна из которых полностью ушла под землю.