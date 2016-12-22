Торговый центр «Филион» в Москве эвакуировали из-за пожара

Из торгового центра «Филион» в Москве спасатели эвакуировали порядка 150 человек из-за возгорания. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Москвы.

«В торговом центре «Филион» по адресу: Багратионовский проезд, дом 5, было возгорание на площади 50 кв. м. В 13:41 возгорание было ликвидировано», — отметили в столичном главке МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Фотографию с места происшествия опубликовал очевидец.

В Москве 7 сентября из-за подозрительного предмета полиция эвакуировала посетителей бизнес-центра «Город Столиц» в «Москва-Сити». Всего из здания были выведены около 3,5 тыс. человек. Позднее было установлено, что причиной эвакуации стал квадрокоптер, лежавший в бесхозном чемодане.



