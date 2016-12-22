Россия предложила США помощь в ликвидации последствий урагана «Ирма»

Российское МЧС предложило помощь американским властям в ликвидации последствий урагана «Ирма». Об этом, как передает ТАСС, заявил глава ведомства Владимир Пучков.

«Мы в установленном порядке предложили в соответствии с двусторонними межправительственными соглашениями практическую помощь. Пока коллеги наши отрабатывают все вопросы, осуществляется оценка ущерба и готовятся заявки. Мы предложили помощь в общем пакете — США, Франции и Кубе», — рассказал Пучков.

По словам главы МЧС, ответа от властей этих стран на предложение о помощи ведомство пока не получило.

Видео: РБК

Ураган «Ирма» обрушился на Карибы в начале сентября. Позднее, двигаясь на северо-запад, он подошел к побережью США. В странах Карибского бассейна ураган унес жизни более 30 человек. В США принесенные ураганом дожди и ветра вызвали наводнения. Центр Майами оказался затоплен из-за ливней. 12 сентября ураган ослаб до уровня тропической депрессии, однако, по мнению синоптиков, это не исключает возможности новых наводнений.

Совокупный ущерб от урагана «Ирма» и прошедшего ранее урагана «Харви» для экономики США эксперты уже оценили в $290 млрд.