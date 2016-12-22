В «Газпром нефти» заявили о рентабельности разработки арктического шельфа

Андрей Патрушев, вице-президент «Газпром нефти», курирующий шельфовые проекты, сообщил РБК, что разработка арктического шельфа для «Газпром нефти» рентабельна при текущем уровне цен на нефть.

«На Приразломном месторождении себестоимость добычи одного барреля нефти на пике добычи составит менее $9. Что касается других месторождений, то там надо заниматься геологоразведкой, смотреть, какие будут запасы, заниматься обустройством, а потом уже принимать решение о разработке и просчитывать ее себестоимость», — заявил Патрушев.

По его словам, технологии, которые существуют в мире, позволяют сделать вывод, что добыча нефти на российском шельфе в не самых жестких ледовых условиях на средних и небольших глубинах «реальна и экономически оправдана». «Но на остальное нужно смотреть, оценив по итогам геологоразведки размер приза, который мы можем получить», — уточнил вице-президент.

Патрушев уточнил, что проект разработки Приразломного месторождения уже льготируется, однако необходимость получения новых льгот будет ясна после завершения геологоразведки.

Кроме того, компания рассматривает возможность участия в зарубежных проектах на шельфе. «Мы открыты для всех и сами предлагаем всем также участвовать в наших проектах», — заявил Патрушев.

Приразломное нефтяное месторождение находится на шельфе Печорского моря. Запасы нефти Приразломного месторождения превышают 70 млн т, годовой уровень добычи составляет порядка 5,5 млн т.