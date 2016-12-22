Суд признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом

В Санкт-Петербурге арбитражный суд признал банкротом авиакомпанию «Трансаэро». Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда, в отношении обанкротившейся авиакомпании должна быть введена процедура конкурсного производства. «Признать компанию «Трансаэро» несостоятельным банкротом, открыть процедуру конкурсного производства сроком на шесть месяцев до 13 марта 2018 года», — цитирует агентство решение суда.

«Трансаэро», одна из крупнейших российских авиакомпаний, прекратила свою деятельность осенью 2015 года. Причиной прекращения полетов стали долги предприятия и финансовые убытки. Авиакомпания не смогла обслуживать долг в размере 250 млрд руб., в результате чего у нее был отозван сертификат эксплуатанта и в ее отношении была введена процедура наблюдения.

Основными кредиторами авиакомпании являются банки и лизингодатели, среди которых «ВЭБ-Лизинг» (42 млрд руб.), Газпромбанк (13,6 млрд руб.), дочерние структуры ВТБ (19,3 млрд руб.) и сам ВТБ (более 9,4 млрд руб.). На собрании в начале сентября кредиторы решили признать авиакомпанию банкротом и проголосовали за введение в отношении компании конкурсного производства.