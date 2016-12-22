Названа дата прощания и похорон депутата Ирины Евтушенко

Прощание с депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия», заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) Ириной Евтушенко состоится 16 сентября в Богоявленском соборе в Томске. Об этом сообщили РБК в пресс-службе администрации Томской области.

«В субботу с 10:00 будет прощание в Богоявленском соборе», — уточнили в пресс-службе.

О смерти Ирины Евтушенко стало известно в среду, 13 сентября. Она умерла в возрасте 60 лет. Коллектив СибГМУ выразил соболезнования ее родным и близким.

Позже в пресс-службе «Единой России» рассказали, что депутат скончалась от продолжительной болезни.

Евтушенко была депутатом в городской думе Томска с 2010 года по 2016 год. В 2016 году она стала депутатом Госдумы VII созыва в составе федерального списка кандидатов от «Единой России». Также она состояла в комитете Госдумы по международным делам.

Она имела степень доктора медицинских наук и работала главным врачом Томского областного перинатального центра.