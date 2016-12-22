Мать журналиста РБК Соколова рассказала о поджоге квартиры

На странице в Facebook журналиста РБК Александра Соколова, приговоренного к 3,5 годам колонии, появилось сообщение о поджоге его квартиры. Мать Соколова Наталья рассказала РБК, что рассматривает версию поджога как основную.

Пожар в квартире произошел еще 1 августа. Согласно сообщению на странице журналиста в Facebook, которую на время его заключения ведут близкие Соколова, квартира в результате пожара выгорела почти полностью. Огнем оказались уничтожены мебель и бытовая техника, испорчены двери квартиры, сгорели находившиеся в квартире документы. «Уже примерно в 11:30 мне позвонили из МЧС и сказали, что сгорела квартира. Вся мебель на выброс: часть сгорела, часть в копоти. От температуры даже люстры и телевизор оплавились. Практически все надо менять», — приводятся в сообщении слова Натальи Соколовой.

«Мы еще не получили акт заключения о пожаре. Пожарные уверяют, что причиной был брошенный окурок, хотя очевидно, что это сделали недоброжелатели Александра прямо накануне суда, чтобы его просто морально добить. Разумеется, мы обратимся в полицию», — пояснила она РБК. По ее словам, Александр Соколов также уверен в том, что его квартиру подожгли.

Специальный корреспондент РБК Александр Соколов был задержан и арестован в июне 2015 года. Следователи обвинили его в организации деятельности экстремистской организации. 10 августа 2017 года он был признан виновным. Журналиста приговорили к трем годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима.

За несколько недель до задержания Александр Соколов опубликовал расследование о потерях госбюджета при строительстве космодрома Восточный​. Позднее его выводы о хищениях при строительстве объекта подтвердили правоохранительные органы: в декабре 2015 года Счетная палата сообщила о допущенных финансовых нарушениях в размере 93 млрд руб.