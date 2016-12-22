Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,17 57,57 EUR Нал. 69,63 68,92 USD Бирж. 57,88 +0,16 EUR Бирж. 69,26 +0,26 USD ЦБ. 57,67 +0,40 EUR ЦБ. 69,10 +0,55 EUR/USD 1,20 -0,00 ММВБ 2068,43 +0,47% РТС 1125,81 +0,14% Brent 54,68 +0,74% DJIA 22118,86 +0,28% Nasdaq 6454,28 +0,34% FTSE 7362,53 -0,52%
Мать журналиста РБК Соколова рассказала о поджоге квартиры
Лента новостей
При столкновении Jaguar и лося в Подмосковье погиб водитель 12:44, Общество Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 12:40, РБК и Билайн Российский паспорт проиграл китайскому в рейтинге гражданств мира 12:38, Общество Замглавы ФСИН заподозрили в хищении миллиарда рублей 12:37, Политика На Украину прибыла первая партия угля из США 12:37, Политика Мединский рассказал о возмущении от «истерии» вокруг «Матильды» 12:31, Общество В суде заявили об аресте украинца Гриба до 17 октября 12:12, Общество «Интерфакс» узнал о совете мэрии спрятать доску в память о Немцове 12:04, Политика Названа дата прощания и похорон депутата Ирины Евтушенко 12:00, Общество Суд признал авиакомпанию «Трансаэро» банкротом 11:58, Бизнес Климатические риски: чем грозит банкам экологическая безответственность 11:43, Партнерский материал Мать журналиста РБК Соколова рассказала о поджоге квартиры 11:42, Общество Блогер Лапшин поблагодарил Алиева за помилование 11:41, Политика УЕФА рассмотрит эпизод с неприличным жестом футболиста «Ювентуса» 11:36, Спорт В Чите из-за звонка о бомбе эвакуировали 10 зданий 11:27, Общество Удальцова отпустили из ОВД 11:18, Политика Автор ролика об Олеге Тинькове сообщил об обысках у соведущего 11:12, Общество Медицинские услуги попали в топ-5 самых продаваемых франшиз 11:09, Партнерский материал В Госдуме открылась осенняя сессия 11:06, Политика ФСБ задержала замглавы ФСИН по делу «Крестов» 11:00, Общество Глава JP Morgan пообещал увольнять торгующих биткоинами сотрудников 11:00, Бизнес Захарова сочла «перформансом» реакцию США на дым над генконсульством 11:00, Политика ВЦИОМ назвал долю довольных своей жизнью россиян 10:57, Общество Стала известна причина смерти депутата Госдумы Ирины Евтушенко 10:44, Общество В Неаполе три человека погибли после падения в кратер вулкана 10:41, Общество Китайская CEFC начала переговоры о покупке у Дерипаски доли в En+ 10:38, Бизнес Эксперты оценили риски повышения цены прокатных удостоверений в кино 10:33, Технологии и медиа СМИ узнали о разработке в России профстандарта для нянь 10:29, Общество
Мать журналиста РБК Соколова рассказала о поджоге квартиры
Общество, 11:42
0
Мать журналиста РБК Соколова рассказала о поджоге квартиры

На странице в Facebook журналиста РБК Александра Соколова, приговоренного к 3,5 годам колонии, появилось сообщение о поджоге его квартиры. Мать Соколова Наталья рассказала РБК, что рассматривает версию поджога как основную.

Пожар в квартире произошел еще 1 августа. Согласно сообщению на странице журналиста в Facebook, которую на время его заключения ведут близкие Соколова, квартира в результате пожара выгорела почти полностью. Огнем оказались уничтожены мебель и бытовая техника, испорчены двери квартиры, сгорели находившиеся в квартире документы. «Уже примерно в 11:30 мне позвонили из МЧС и сказали, что сгорела квартира. Вся мебель на выброс: часть сгорела, часть в копоти. От температуры даже люстры и телевизор оплавились. Практически все надо менять», — приводятся в сообщении слова Натальи Соколовой.

«Мы еще не получили акт заключения о пожаре. Пожарные уверяют, что причиной был брошенный окурок, хотя очевидно, что это сделали недоброжелатели Александра прямо накануне суда, чтобы его просто морально добить. Разумеется, мы обратимся в полицию», — пояснила она РБК. По ее словам, Александр Соколов также уверен в том, что его квартиру подожгли.

Специальный корреспондент РБК Александр Соколов был задержан и арестован в июне 2015 года. Следователи обвинили его в организации деятельности экстремистской организации. 10 августа 2017 года он был признан виновным. Журналиста приговорили к трем годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима.

Журналиста РБК приговорили к 3,5 года колонии по делу об экстремизме
Общество

За несколько недель до задержания Александр Соколов опубликовал расследование о потерях госбюджета при строительстве космодрома Восточный​. Позднее его выводы о хищениях при строительстве объекта подтвердили правоохранительные органы: в декабре 2015 года Счетная палата сообщила о допущенных финансовых нарушениях в размере 93 млрд руб.

Теги: поджог , Александр Соколов
Главное
Замглавы ФСИН заподозрили в хищении миллиарда рублей Политика
Материалы по теме
Медиахолдинг РБК прокомментировал приговор журналисту Александру Соколову Политика
В СПЧ допустили обсуждение осенью приговора журналисту РБК Соколову Общество
Приговор по делу журналиста РБК Александра Соколова обжаловали в суде Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку