«Интерфакс» узнал о совете мэрии спрятать доску в память о Немцове

Инициаторам установки мемориальной доски политику Борису Немцову в Москве предложили перенести ее в подъезд дома, где жил оппозиционер. Об этом сообщил источник агентства «Интерфакс» в столичной администрации.

«Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома — это нарушение закона», — подчеркнул собеседник агентства, добавив, что «конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда».

Мемориальная доска Немцову на фасаде жилого дома в Москве по адресу: ул. Малая Ордынка, 3, была открыта 7 сентября. Как уточнил тогда РБК художник Евгений Добровинский, инициатором установки этой таблички был журналист Сергей Пархоменко. Позже соратник Немцова Владимир Рыжков на своей странице в Facebook сообщил, что доска была изготовлена и установлена по решению собственников квартир дома. Другой соратник убитого политика Илья Яшин, в свою очередь, пояснил, что голосование жильцов по вопросу об установке подобного памятного знака организовал живущий в том же доме муниципальный депутат Сергей Марков. Большинство, как уточнил Яшин, поддержало решение об установке доски. «Все сделано в соответствии с законом», — заключил он.

Власти Москвы в тот же день потребовали демонтировать табличку. Ее установка, как заявили РБК в пресс-службе департамента культурного наследия, была произведена без согласования. «За самовольное возведение [мемориальной доски] лица могут быть привлечены к административной ответственности», — говорилось в заявлении пресс-службы. В Москомнаследии РБК уточнили, что документов, необходимых для размещения памятной таблички, на согласование не поступало.

12 сентября стало известно о том, что доска в память Борису Немцову была демонтирована со стены дома.​ «Ночью или вчера вечером ее снял человек, который был до позавчерашнего дня муниципальным депутатом — [участник движения SERB] Игорь Брумель», — рассказал РБК Пархоменко.

Позже сам Брумель уточнил, что, по его данным, Немцов «жил в соседнем здании, жители которого не захотели увековечивания его памяти». «Самопальные таблички мы будем демонтировать», — резюмировал он.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.