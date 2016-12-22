В Чите из-за звонка о бомбе эвакуировали 10 зданий

Волна эвакуаций общественных и административных зданий из-за анонимных звонков о заложенных бомбах дошла до Читы. Из-за сообщений о минировании в городе эвакуированы десять объектов, включая городскую администрацию, сообщает портал «Чита. Ру» со ссылкой на слова главы гордумы Читы Анатолия Михалева.

«Прошел сигнал, что заминирована администрация, поэтому все на улице. [Вышли] около часа дня. Сейчас стоим на улице. Пока [из саперов в здании] нет никого, 10 объектов по городу», — рассказал Михалев.

По данным источников портала, помимо городской администрации в городе были эвакуированы железнодорожный вокзал, аэропорт, дом быта и несколько торговых центров.

Как уточняет издание «Забмедиа», из-за звонка о минировании также была эвакуирована средняя школа №25. Эту информацию подтвердили в комитете образования администрации Читы.

В пресс-службе краевого управления ФСБ уже сообщили, что на эвакуированных объектах не было обнаружено взрывоопасных предметов. Сотрудники администрации города и городской думы вернулись на свои рабочие места.

Волна эвакуаций в России из-за ложных сообщений о заложенных бомбах началась 11 сентября. Анонимные телефонные террористы уже атаковали около 20 городов, среди которых Владивосток, Калининград, Нижний Новгород, Пермь, Челябинск, Уфа и ряд других. Как утверждает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, звонки о минировании могут поступать с территории Украины.