Захарова сочла «перформансом» реакцию США на дым над генконсульством

Заявление Управления качеством воздуха города Сан-Франциско о том, что российские дипломаты нарушили правила сжигания мусора в расположенном в этом городе генконсульстве, является продолжением «антироссийского перформанса в США», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Это сделано с целью «оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского генконсульства», написала она на своей странице в Facebook.

«Антироссийский перформанс в США продолжается. Очередное представление разворачивается под названием «Русские отравили Сан-Франциско», — говорится в записи Захаровой.

Дым над генконсульством был заметен 1 сентября, по вызову прибыли пожарные. Российские дипломаты не пустили их на территорию консульства. Вышедшие из здания люди сказали пожарным, что «проблем нет», и объяснили, что дым шел из камина. Представитель пожарных предположил, что дипломаты «что-то сжигают» в камине.

Управление качеством воздуха заявило, что в консульстве жгли «материал, который сжигать запрещено». Сотрудники ведомства обвинили сотрудников консульства в нарушении правил сжигания мусора. Дипломатам грозит штраф, его точная сумма пока не определена.

Генконсульство в Сан-Франциско закрыто со 2 сентября, такое решение в Госдепе приняли в ответ на решение Москвы сократить численность персонала дипломатической миссии США в России.