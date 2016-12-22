Захарова сочла «перформансом» реакцию США на дым над генконсульством

Заявление Управления качеством воздуха города Сан-Франциско о том, что российские дипломаты нарушили правила сжигания мусора в расположенном в этом городе генконсульстве, является продолжением «антироссийского перформанса в США», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Это сделано с целью «оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского генконсульства», написала она на своей странице в Facebook.
«Антироссийский перформанс в США продолжается. Очередное представление разворачивается под названием «Русские отравили Сан-Франциско», — говорится в записи Захаровой.
Дым над генконсульством был заметен 1 сентября, по вызову прибыли пожарные. Российские дипломаты не пустили их на территорию консульства. Вышедшие из здания люди сказали пожарным, что «проблем нет», и объяснили, что дым шел из камина. Представитель пожарных предположил, что дипломаты «что-то сжигают» в камине.
Управление качеством воздуха заявило, что в консульстве жгли «материал, который сжигать запрещено». Сотрудники ведомства обвинили сотрудников консульства в нарушении правил сжигания мусора. Дипломатам грозит штраф, его точная сумма пока не определена.
Генконсульство в Сан-Франциско закрыто со 2 сентября, такое решение в Госдепе приняли в ответ на решение Москвы сократить численность персонала дипломатической миссии США в России.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.