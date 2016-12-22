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ВЦИОМ назвал долю довольных своей жизнью россиян
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ВЦИОМ назвал долю довольных своей жизнью россиян
Общество, 10:57
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ВЦИОМ назвал долю довольных своей жизнью россиян

Жители России этим летом стали оптимистичнее смотреть в будущее и стали выше оценивать свое благополучие, а своей жизнью довольна почти половина граждан. Об этом свидетельствуют поступившие в распоряжение РБК данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в августе.

Оценивая политическую обстановку в стране, 24% россиян назвали ее «хорошей» или «очень хорошей». Это больше, чем число тех, кто оказался ею полностью недоволен, — 18%. Больше половины граждан признали политическую обстановку в стране «средней». Индекс оценки политической обстановки в стране таким образом оказался на уровне 58 пунктов, опустившись с начала года на 6 пунктов. При этом в октябре 2016 года он находился на уровне 82 пунктов.

Индекс оценок экономического положения страны в августе оказался на уровне 47 пунктов. Он снизился по сравнению с маем (51 пункт), однако оказался выше, чем в августе 2016 года (40 пунктов). Большинство россиян (56%) оценили экономическое положение страны как «среднее», четверть — как «плохое» и очень «плохое». 16% россиян назвали экономическое положение страны «хорошим» и «очень хорошим».

Большая часть россиян в целом согласна с тем, что «дела в стране идут в правильном направлении». 39% оказались полностью или по большей части с этим согласны, 39% оказались согласны частично. Только 17% россиян заявили, что не согласны с тем курсом, которым идет страна.

По данным опроса, 49% россиян вполне или по большей части устраивает та жизнь, которую они ведут. О полном разочаровании своей жизнью заявили 23% россиян, 26% признали наличие как положительных, так и отрицательных моментов.

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Общество

Увеличился в августе и индекс оценки материального положения семьи, оказавшийся на уровне 62 пункта. В то же время россияне все еще хуже оценивают материальное положение своих семей, чем в 2012 году (65 пунктов). Только 18% опрошенных назвали его «хорошим», в то время как 19% признали его «в целом плохим».

В августе стали известны результаты исследования ВЦИОМа, согласно которым главными проблемами в стране россияне признали низкий уровень жизни, экономику и социальную политику. Почти четверть россиян (24%) заявили, что считают низкие зарплаты и уровень жизни в целом самым проблемным вопросом.

Теги: ВЦИОМ , Опрос
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