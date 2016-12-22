«Водоканал-Магас» заподозрили в хищении электроэнергии на 5,8 млн руб.

Муниципальное предприятие «Водоканал-Магас» заподозрили в хищении электроэнергии на сумму в размере 5,8 млн руб, сообщается на сайте межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа (МРСК).

Сотрудники филиала «МРСК Северного Кавказа» — «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») выявили «серьезный факт безучетного потребления электрической энергии в городе Магасе», говорится в сообщении. «В ходе рейдовой проверки энергетиками установлено, что МУП «Водоканал — Магас» совершил хищение ресурса на сумму 5 млн 847 тыс. 315,12 руб.», — сообщили в МРСК.

Составлен акт на 1,028 млн, на основании которого был выставлен счет на оплату «незаконно потребленной энергии». В случае неуплаты документ будет передан в суд для взыскания задолженности и привлечения виновных к административной ответственности, приводятся в сообщении слова директора филиала «МРСК Северного Кавказа» — Ингушэнерго» Султана Цечоева.

Он добавил, что в филиале усилили работу по пресечению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. «Мы регулярно делаем контрольные съемы показаний счетчиков, проводим рейды, устанавливаем приборы учета с функцией контроля разрешенной мощности, ведем разъяснительную работу с населением о персональной ответственности за энерговоровство», — подчеркнул Цечоев.