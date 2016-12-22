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Туроператоры сообщили о росте турпотока из России в Израиль на 48%
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Туроператоры сообщили о росте турпотока из России в Израиль на 48%
Общество, 01:12
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Туроператоры сообщили о росте турпотока из России в Израиль на 48%

С начала 2017 года туристический поток из России в Израиль составил 243,1 тыс. человек, что на 48%, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Министерства туризма Израиля.

Минтуризма Израиля отмечает, что турпоток из России «демонстрирует активный рост на протяжении всего 2017 года». В августе Израиль посетили 29,1 тыс. российских граждан, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. «Темпы роста российского турпотока стабильно демонстрируют позитивную динамику, подчеркивая интерес к Израилю как к туристическому направлению», — отмечается в сообщении АТОР.

Больше всего туристов приехало в Израиль из США, Россия — на втором месте, замыкает тройку Франция. По данным Минтуризма Израиля, в августе страну посетили 275 тыс. человек со всего мира, в том числе однодневные туристы и пассажиры круизных лайнеров, что на 25% больше, чем в августе 2016 года. 

Теги: Россия , Израиль , туристический поток
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