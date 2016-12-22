Корабль «Союз МС-06» с новым экипажем МКС вышел на орбиту

Пилотируемый корабль «Союз МС-06» с новым экипажем МКС, который стартовал с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-ФГ», вышел на околоземную орбиту. Об этом говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Ракета-носитель с кораблем «Союз МС-06» стартовала с Байконура в 00:17 мск, сообщили в госкорпорации.

На борту корабля находятся командир корабля Александр Мисуркин («Роскосмос»), и бортинженеры — астронавты NASA Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба. Стыковка с МКС намечена в 05:57 мск.

Государственная комиссия на космодроме Байконур утвердила новый экипаж корабля «Союз МС-06» 11 сентября. В состав экипажа вошли Александр Мисуркин, Марк Ванде Хей и Джозеф Акаба. Дублерами утвердили командира корабля Антона Шкаплерова («Роскосмос») и бортинженеров — астронавтов NASA Скотта Тингла и Шеннона Уокера.