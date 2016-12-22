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Полиция задержала открывшего стрельбу в центре Москвы мужчину
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Полиция задержала открывшего стрельбу в центре Москвы мужчину
Общество, 12 сен, 23:53
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Полиция задержала открывшего стрельбу в центре Москвы мужчину

В Москве полиция задержала мужчину, который выстрелил из травматического оружия в другого мужчину на Проспекте мира, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе главного управления МВД по столице.

Инцидент произошел около 20:30 мск, уточнили в ведомстве. Пострадавшего доставили в больницу. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.

Ранее 12 сентября неизвестный открыл стрельбу в подземном переходе на станции метро «Комсомольская» в Москве. В результате случившегося пострадал один человек. Его обнаружили с огнестрельным ранением головы, после чего его доставили в больницу.

В пресс-службе московского управления МВД в разговоре с РБК отмечали, что пострадавший получил неглубокое ранение. Вероятнее всего, неизвестный выстрелил из травматического оружия, добавили в ведомстве.

Теги: Москва , стрельба , Полиция
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