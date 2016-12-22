МИД объяснил неприсоединение России к договору о запрете ядерного оружия

Россия не будет присоединяться к международному Договору о запрещении ядерного оружия, заявил газете «Коммерсантъ» директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

Этот документ «противоречит национальным интересам России и российскому видению того, как следует продвигаться по пути ядерного разоружения», — пояснил он. Ульянов подчеркнул, что построение безъядерного мира является «долгосрочной целью, движение к которой должно быть поэтапным».

«Работа в этом направлении должна вестись в условиях укрепления стратегической стабильности и с учетом национальных интересов безопасности всех стран, включая, разумеется, Россию», — добавил он.

Ставить вопрос о полном отказе от ядерных арсеналов в нынешних условиях — «несерьезно и даже безответственно», — заявил дипломат, отметив, что ядерное оружие «объективно является одной из скреп международной безопасности». «Ядерное оружие, несомненно, стало одним из факторов, который помог избежать новой мировой войны, — считает Ульянов, — И если в одночасье эту скрепу выдернуть, отказаться от ядерного оружия, то боюсь, что вся конструкция международной безопасности, как минимум, сильно пошатнется с непредсказуемыми последствиями».

Во вторник, 12 сентября, в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генассамблеи ООН, в рамках которой 20 сентября будет открыт к подписанию Договор о запрещении ядерного оружия.