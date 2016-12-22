Испанская полиция начала антитеррористическую операцию в Барселоне

Испанская полиция проводит антитеррористическую операцию около храма Святого Семейства в Барселоне. Об этом сообщается в Twitter полиции.

В правоохранительных органах отметили, что проводится проверка фургона, припаркованного рядом с собором.

​Как отмечается в сообщении, территория вокруг храма была оцеплена. В правоохранительных органах отметили, что улицы, ведущие к храму были перекрыты. Из соображений безопасности полицейские эвакуировали людей из собора и ближайших к нему магазинов и предприятий.

В Twitter правоохранительных органов позже написали, что тревога была ложной, и ситуация нормализовалась