Тимакова рассказала о судьбе подаренного Медведеву российского смартфона

Премьер-министр Дмитрий Медведев передал в подарочный фонд российский смартфон Inoi R7, который ему вручили на международной выставке «Импортозамещение». Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, пишет «Газета.Ru».

«Телефон передан в подарочный фонд согласно закону», — сказала представитель Медведева.

Во вторник, 12 сентября, премьер-министру подарили российский смартфон во время посещения стенда на выставке «Импортозамещение». Ему сказали, что, так как телефон «не связан» с зарубежными сервисами, то точно его «не отключат». На смартфоне установлена российская операционная система Sailfish Mobile OS Rus. Ее разработчиком является компания «Открытая мобильная платформа».

По данным портала IXBT, по итогам тестов Inoi R7 по техническим характеристикам и функциональным возможностям «существенно» уступает смартфонам, которые работают на ОС Android. Диагональ экрана Inoi R7 составляет пять дюймов. Он поддерживает разрешение 1280х720 с плотностью пикселей 294 ppi. Российский смартфон оснащен четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 212. Оперативная память Inoi R7 составляет 2 Гб. Телефон весит 145 г и оборудован основной камерой на 8 Мпк и фронтальной на 5 Мпк.