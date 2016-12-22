Говорухин назвал дату показа «Матильды» в Госдуме

Фильм Алексея Учителя «Матильда» покажут в нижней палате российского парламента 26 октября в рамках киноклуба. Такую дату агентству «Интерфакс» назвал режиссер, глава комитета по культуре Станислав Говорухин, добавив, что сам он фильм уже посмотрел и что нашел в нем «недочеты» и «ошибки».

В частности, депутат раскритиковал сцену коронации, во время которой Николай II падает в обморок. Говорухин заявил, что поделился своим мнением об этой сцене с Учителем. Но «с художественной точки зрения» претензий к фильму у депутата нет, добавил он.

Комментируя поведение Натальи Поклонской, выступающей против демонстрации фильма в кинотеатрах, Говорухин заявил, что она «из хороших побуждений разбудила все мракобесные силы и нанесла этим ущерб».

О том, что в Госдуме планируют устроить показ «Матильды», РБК в конце июля рассказала пресс-секретарь комитета по культуре Мария Шоппо. «В октябре премьера, и после премьеры мы, наверное, покажем фильм в рамках парламентского киноклуба», — сказала она.

Кинотеатры объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк» во вторник, 12 сентября, отказались от проката «Матильды». В пресс-службе мотивировали это угрозами в адрес кинотеатров и опасными действиями противников фильма. Глава сети кинотеатров Роман Линин назвал решение вынужденным.

Продюсер «Матильды» Александр Достман заявил РБК, что «население фильм посмотрит» в любом случае.

Наталья Поклонская на протяжении последних месяцев выступала за то, чтобы не допустить показа «Матильды». По ее мнению, фильм может оскорбить чувства верующих (Николай II, его жена и дети прославлены в лике святых). В частности, она передала РБК документы, которые, настаивает депутат, доказывают, что финансирование съемок фильма привлекалось через «сомнительные схемы».