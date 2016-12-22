Минобороны рассказало о поездке Шойгу в Сирию по поручению Путина

Министр обороны Сергей Шойгу совершил поезду в сирийскую столицу Дамаск по поручению президента Владимира Путина. Об этом сообщается в сообщении Министерства обороны России, поступившем в РБК.
Как отмечается в сообщении, Шойгу прибыл в Дамаск во вторник, 12 сентября, и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Во время встречи они обсуждали актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества России и Сирии «в контексте успешных действий сирийских правительственных войск при поддержке ВКС России».
Как отметили в российском оборонном ведомстве, Шойгу и Асад также поговорили о стабилизации обстановки в Сирии, об оказании помощи сирийскому населению и о ситуации в зонах деэскалации конфликта.
В прошлый вторник, 5 сентября, Шойгу доложил Путину о том, что блокада сирийского города Дейр-эз-Зора была прорвана. Президент поздравил российских военных и своего сирийского коллегу Башара Асада. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Путин назвал прорыв блокады города «стратегической победой» и заявил, что это является «важным шагом на пути освобождения территории Сирии от терроризма».
В Минобороны заявляли, что в прорыве блокады сирийского города принимали участие российские военные. С фрегата Черноморского флота «Адмира Эссен» был нанесен удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков на подступах к Дейр-эз-Зору.
По словам пресс-секретаря Путина, в результате действий российских военных сирийские правительственные силы смогли перейти в «стремительное наступление», прорвать оборону террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России) и деблокировать Дейр-эз-Зор.
В субботу, 9 сентября, сообщалось, что сирийская армия и ее союзники деблокировали аэропорт на востоке города Дейр-эз-Зора, который контролировали террористы ИГ. Сейчас боевики удерживают городское кладбище, которое находится между деблокированной частью города и аэропортом. Город Дейр-эз-Зор был в блокаде террористов «Исламского государства» на протяжении трех лет.