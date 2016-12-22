Росгвардия проверит охрану в школах после стрельбы в Ивантеевке

Росгвардия начала проверку охраны школ по всей России после стрельбы в школе в Ивантеевке в Московской области. Об этом сообщил на странице в Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«После ЧП в Ивантеевке Росгвардия начала проверку охраны школ по всей стране», — сказано в его посте. Хинштейн отметил, что проверка проходится в «тесном контакте» с Министерством образования и науки.



В ФГУП «Охрана» Росгвардии, которая занимается лицензированием частной охранной деятельности, РБК не подтвердили информацию о массовых проверках частных охранных организаций в российских школах.

В начале сентября 15-летний подросток открыл огонь в школе в Ивантеевке из пневматического пистолета, разбросал дымовые шашки во время урока информатики и ударил преподавателя кухонным топориком по голове. В результате пострадали три школьницы и учительница, которая была помещена в реанимацию. Устроивший стрельбу подросток был задержан полицией в день инцидента.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением взрывчатых веществ). Также школьник обвиняется по статье «покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, п. а, б, е; и ч. 2 ст. 105 УК РФ). В четверг, 7 сентября, Басманный районный суд Москвы постановил заключить под стражу обвиняемого подростка.

