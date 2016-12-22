Медведеву подарили российский смартфон

Председателю правительства Дмитрию Медведеву подарили российский телефон Inoi R7, передает ТАСС. Премьер осматривал стенд на международной выставке «Импортозамещение». Смартфон работает на российской операционной системе Sailfish Mobile OS Rus, которую разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа».

Премьера заверили, отмечает агентство, что телефон «не связан» с иностранными сервисами и его «точно не отключат».

Как отмечает портал IXBT, протестировавший смартфон, «по своим техническим характеристикам и объективным функциональным возможностям он существенно уступал Android-смартфонам за аналогичную цену». Диагональ экрана — пять дюймов, разрешение составляет 1280х720, плотность пикселей — 294 ppi. Смартфон работает на четырехъядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 212 и обладает 2 Гб оперативной памяти. Есть основная камера на 8 Мп и фронтальная на 5 Мп. Смартфон весит 145 г.

По данным СПАРК, 100%-ной долей ООО «Открытая мобильная платформа» владело ООО «ВОТРОН», доля в котором принадлежала Григорию Березкину. Сейчас ООО «Открытая мобильная платформа» принадлежит на 100% другому ООО, «Открытая мобильная платформа-ЦР», совладельцами которой являются Ольга Березкина (80%) и Владимир Верозуб (20%).

Как отмечала газета «Ведомости», права на операционную систему Sailfish принадлежат компании Jolla, представитель основателя группы ЕСН Григория Березкина подтверждал изданию информацию о том, что бизнесмен владеет контролирующим пакетом этой компании.