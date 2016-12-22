Бывшего мэра Киева объявили в розыск на Украине

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого. Об этом сообщается на сайте украинского Министерства внутренних дел.



Как отмечается в сообщении, Черновецкого обвиняют в превышении служебных полномочий с тяжкими последствиями (ст. 364 ч. 2 Уголовного кодекса Украины). По данным украинского МВД, экс-мэр скрывается от правоохранительных органов. По ст. 364 ч. 2 Уголовного кодекса Украины бывшему мэру украинской столицы грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с запретом занимать государственные должности на протяжении трех лет.

В июле в Генеральной прокуратуре заявили, что бывший мэр Киева подозревается в злоупотреблении служебным положением из-за незаконного строительства вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве. Как полагают в правоохранительных органах Украины, Черновецкий незаконно изъял «особо ценные земли», которые он передал в аренду по заниженной стоимости, что привело к уничтожению «объекта археологического наследия». По версии прокуратуры, Черновецкий совершал эти действия в интересах неизвестных лиц, которые связаны с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича.

Леонид Черновецкий был мэром Киева и главой городской администрации украинской столицы с апреля 2006 года по июль 2012 года.​

