Кадыров получил награду за укрепление международной безопасности
Политика, 18:59
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Кадыров получил награду за укрепление международной безопасности
Главе Чечни Рамзану Кадырову вручили медаль Совета безопасности России, сообщает ТАСС.
Медаль «За укрепление международной безопасности» главе республики вручил секретарь Совбеза Николай Патрушев во время визита в Чечню. Он получил награду в связи с проведенной в Грозном в 2016 году встречей высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
В мае Кадыров получил почетную грамоту от Росгвардии «За оказание содействия в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска Национальной гвардии России».
В августе 2016 года Кадыров наградил главнокомандующего войсками Национальной гвардии России Виктора Золотова орденом Кадырова, который является высшей наградой Чеченской Республики.