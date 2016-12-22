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Дания объявила о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге
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Дания объявила о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге
Политика, 18:54
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Дания объявила о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге

Министерство иностранных дел Дании заявило о закрытии генерального консульства в Санкт-Петербурге и торгового представительства в американской Атланте к концу 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба датского МИДа.

Начиная с января 2018 года торгово-экономическими интересами и консульскими вопросами королевства в России займется посольство Дании в Москве. Это произойдет в рамках укрепления датского присутствия в российской столице.

Изменения в структуре датских миссий за рубежом связаны с «глобальными тенденциями развития и запросами бизнес-сообщества».

Закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге не скажется на коммерческих отношениях с Россией и не означает отказ от укрепления датско-российских деловых отношений, уточняется в сообщении. Генконсульство Дании в Петербурге носило характер торгового представительства страны. Представлять королевство в Петербурге будет Датский институт культуры.

На момент написания новости официальный сайт генконсульства Дании в России не доступен.

Коммерческие интересы Дании, которые ранее обрабатывал торговый офис в Атланте, с 1 января 2018 года будут обрабатывать другие датские дипмиссии в США.

Теги: Санкт-Петербург , Дания , генконсульство , Атланта , Торговое представительство
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