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МВД рассказало о 100 тыс. участников крестного хода в Петербурге
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МВД рассказало о 100 тыс. участников крестного хода в Петербурге
Общество, 18:12
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МВД рассказало о 100 тыс. участников крестного хода в Петербурге
Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

По Невскому проспекту в Петербурге крестным ходом прошли 100 тыс. человек. Он был связан с Днем перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ​ управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что нарушений во время крестного хода не было.

Как сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии, крестный ход прошел по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского. Во время него по Невскому проспекту были пронесены иконы Казанской Божией Матери и Пресвятой Богородицы «Панагия Сумела», которая была доставлена в Санкт-Петербург из Греции.

Как сообщает «Фонтанка», в крестном ходе также приняли участие члены организации «Имперский легион», которые несли растяжки с лозунгами против фильма Алексея Учителя «Матильда». На них были написаны лозунги: «Матильда — пощечина русскому народу», «Честь государя — честь народа». 

https://www.instagram.com/p/BY79jFIhsoI/?taken-by=suiko.maksim

Кроме того, в Казанском кафедральном соборе прошла божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На церковной службе присутствовали, в том числе, вице-губернаторы Игорь Албин и Константин Серов, спикер заксобрания Вячеслав Макаров, депутаты Госдумы Игорь Дивинский и Виталий Милонов.

Бог с ними: молитвенное стояние противников фильма «Матильда» в Москве Еще 6 фото
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Служба прошла также в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Ее возглавил настоятель монастыря, епископ Кронштадтский Назарий. В лавре также был совершен малый крестный ход с мощами святого Александра Невского. Его останки пронесли перед монастырем на площадь Александра Невского, где был отслужен молебен, который возглавил митрополит Варсонофий.

Останки Александра Невского ранее находились в городе Владимире, но в августе 1723 года они были перенесены в Шлиссельбург, где оставались до 1724 года, когда 30 августа были перевезены в Троицкий собор Александро-Невской лавры. Мощи были перенесены в Санкт-Петербург после заключения Ништадского мира после русско-шведской войны. Празднество в честь этого события было установлено указом Петра I от 2 сентября 1724 года. Русская православная церковь празднует День перенесения мощей 12 сентября.

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: Санкт-Петербург , крестный ход , Православие
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