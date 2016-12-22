МВД рассказало о 100 тыс. участников крестного хода в Петербурге

Фото: Александр Петросян / «Коммерсантъ»

По Невскому проспекту в Петербурге крестным ходом прошли 100 тыс. человек. Он был связан с Днем перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ​ управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что нарушений во время крестного хода не было.

Как сообщается на сайте Санкт-Петербургской митрополии, крестный ход прошел по Невскому проспекту от Казанского собора к площади Александра Невского. Во время него по Невскому проспекту были пронесены иконы Казанской Божией Матери и Пресвятой Богородицы «Панагия Сумела», которая была доставлена в Санкт-Петербург из Греции.

Как сообщает «Фонтанка», в крестном ходе также приняли участие члены организации «Имперский легион», которые несли растяжки с лозунгами против фильма Алексея Учителя «Матильда». На них были написаны лозунги: «Матильда — пощечина русскому народу», «Честь государя — честь народа».

https://www.instagram.com/p/BY79jFIhsoI/?taken-by=suiko.maksim

Кроме того, в Казанском кафедральном соборе прошла божественная литургия, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. На церковной службе присутствовали, в том числе, вице-губернаторы Игорь Албин и Константин Серов, спикер заксобрания Вячеслав Макаров, депутаты Госдумы Игорь Дивинский и Виталий Милонов.

Служба прошла также в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Ее возглавил настоятель монастыря, епископ Кронштадтский Назарий. В лавре также был совершен малый крестный ход с мощами святого Александра Невского. Его останки пронесли перед монастырем на площадь Александра Невского, где был отслужен молебен, который возглавил митрополит Варсонофий.

Останки Александра Невского ранее находились в городе Владимире, но в августе 1723 года они были перенесены в Шлиссельбург, где оставались до 1724 года, когда 30 августа были перевезены в Троицкий собор Александро-Невской лавры. Мощи были перенесены в Санкт-Петербург после заключения Ништадского мира после русско-шведской войны. Празднество в честь этого события было установлено указом Петра I от 2 сентября 1724 года. Русская православная церковь празднует День перенесения мощей 12 сентября.