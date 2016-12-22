Температура воздуха в центре Москвы побила рекорд 1932 года

Воздух в центре Москвы прогрелся до 26,9 градуса. Об этом свидетельствуют данные центральной метеостанции «Балчуг», зафиксированные в 15:00 мск, сообщает пресс-служба погодного центра «Фобос».

Таким образом оказался побит рекорд 1932 года, когда температура в Москве поднялась до плюс 26,4 градуса.

Однако на главной столичной метеостанции на ВДНХ, показания которой синоптики фиксируют для своего архива, воздух в 14:00 мск прогрелся до 26,1 градуса, а к 15:00 мск температура понизилась до 26 градусов. Был ли побит рекорд позднее, станет известно после снятия данных в 21:00 мск.

Отмечается, что теплая погода пришла в Москву благодаря азорскому антициклону.

По прогнозам синоптиков, в среду, 13 сентября, в столице ожидается плюс 23–25 градусов и кратковременные дожди. Во второй половине недели дожди усилятся, а температура воздуха понизится. Несмотря на это, будет теплее, чем обычно в это время года — плюс 15–21 градусов.

Накануне в «Фобосе» пообещали москвичам, что 12 сентября воздух может прогреться до 27 градусов, что побьет температурный рекорд 85-летней давности.

Также синоптики спрогнозировали еще один температурный рекорд, но уже 13 сентября. По их данным, в этот день воздух может прогреться до 28 градусов, побив рекорд 1909 года.