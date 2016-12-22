Основатель LavkaLavka рассказал о визите прокуратуры в компанию

Представители Лефортовской межрайонной прокуратуры посетили офис фермерского кооператива LavkaLavka. Об этом сообщил РБК основатель кооператива Борис Акимов.



В беседе он также отметил, что на данный момент сотрудники прокуратуры уехали из офиса кооператива. «Нет, все ушли. Все хорошо», — сказал Акимов. О том, что в кооператив едут представители прокуратуры, он написал на странице в Facebook. «ICO (первоначальное размещение токенов) еще не начали, а уже началось. К нам в офис прямо сейчас едет Лефортовская прокуратура», — говорится в посте основателя LavkaLavka.



В начале августа газета «Ведомости» со ссылкой на Акимова сообщала, что Лефортовская межрайонная прокуратура вызвала представителей LavkaLavkа из-за того, что компания принимает к оплате биткоины. Основатель кооператива пояснил, что компания стала принимать криптовалюту в качестве оплаты за продукты в июле. Во время проверки прокуратура не обнаружила нарушений, но выпустила предупреждение и пояснила, что в России «возможен прием только рублей, а денежные суррогаты запрещены», рассказывал Акимов.

Источник «Ведомостей» в прокуратуре подтвердил, что представителей LavkaLavkа вызывали в прокуратуру, но опроверг вынесение им предупреждений. Акимов пояснил, что кооператив не принимает биткоины к оплате напрямую, а покупатель переводит их на электронный кошелек. Затем в кассу переводится сумма в рублях, которая соответствует курсу криптовалюты. Основатель LavkaLavkа пояснил, что кооператив стал использовать такую систему, чтобы привлечь новых покупателей и расширить свои технологические возможности.