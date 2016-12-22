Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,99 57,44 EUR Нал. 69,32 68,59 USD Бирж. 57,70 +0,48 EUR Бирж. 69,05 +0,65 USD ЦБ. 57,27 +0,10 EUR ЦБ. 68,55 -0,10 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2058,37 +0,70% РТС 1123,47 -0,29% Brent 54,38 +0,83% DJIA 22114,47 +0,26% Nasdaq 6439,69 +0,12% FTSE 7406,49 -0,10%
Прокуратура предостерегла «Ашан» от введения соцаудита поставщиков
Лента новостей
США заверили в выполнении предписаний по сокращению числа дипломатов 18:21, Политика МВД рассказало о 100 тыс. участников крестного хода в Петербурге 18:12, Общество «Реал» оценил своего футболиста в €1 млрд 18:01, Спорт Взятка или премия: о чем говорят документы суда над Алексеем Улюкаевым 17:58, Мнение ФИФА назвала цену билетов на матчи ЧМ-2018 и дату начала продаж 17:53, Общество «РИА Новости» сообщили о поступлении звонков о «минировании» с Украины 17:45, Общество СМИ узнали об угрозе финансированию оборонзаказа России из-за санкций США 17:35, Политика Основатель LavkaLavka рассказал о визите прокуратуры в компанию 17:29, Бизнес Поклонская объяснила отказ от показа «Матильды» правом собственника 17:21, Политика Прокуратура предостерегла «Ашан» от введения соцаудита поставщиков 17:14, Бизнес Совет Ассоциации российских банков одобрил выход крупнейших банков 17:10, Финансы Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 17:00, Партнерский материал Греф прокомментировал возможность оформления паспортов Сбербанком 16:54, Экономика НОВАТЭК заинтересовался освоением участка шельфа у берегов Ливана 16:53, Бизнес Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за ухудшения здоровья пассажира 16:50, Общество Греф прокомментировал «превращение» дебетовых карт в овердрафтные 16:47, Финансы У Минобрнауки и регионов нашли нарушения на миллиарды рублей 16:40, Общество Путин передал жалобы жителей Владимирской области главе региона 16:35, Политика На космодроме Плесецк произведен запуск ракеты «Ярс» 16:34, Политика Молодцов обещал нефтяникам льготы при высокой стоимости добычи в Арктике 16:27, Бизнес Экономисты назвали наиболее близкие к кризису отрасли экономики России 16:26, Экономика Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом в Подмосковье 16:20, Общество На Ставрополье завели дело после 42 ложных сообщений о бомбах 16:10, Общество Иосиф Кобзон рассказал о подаренном Путиным бизоне 16:04, Общество Правительство одобрило условие льгот для нефтяников 16:01, Бизнес Украина предупредила инвесторов о риске арестов ее активов по иску России 15:56, Финансы В пассажирском терминале Жуковского произошло отключение электричества 15:50, Общество Зарплата пожаловавшейся Путину учительницы с нового года не изменилась 15:39, Общество
Прокуратура предостерегла «Ашан» от введения соцаудита поставщиков
Бизнес, 17:14
0
Прокуратура предостерегла «Ашан» от введения соцаудита поставщиков

Прокуратура направила предостережение генеральному директору ООО «Ашан» в связи с планами компании ввести социальный аудит поставщиков. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая направляла запрос в Генпрокуратуру в связи с соответствующими планами ретейлера, сообщает ТАСС.

Со ссылкой на полученное от прокуратуры письмо Яровая уточняет, что Мещанский межрайонный прокурор Москвы вынес предостережение гендиректору ООО «Ашан» в целях предупреждения нарушений законодательства о защите конкуренции. Речь идет о «недопущении создания отдельных преференций для одних юридических лиц и дискриминационных условий для других при выборе аудиторских компаний для проведения социального аудита и отборе поставщиков».

Директор по коммуникациям «Ашан» в России Мария Курносова подтвердила РБК, что «Ашан» получил предостережение. Незаконных действий со стороны «Ашан» прокуратура не обнаружила, подчеркнула Курносова. Письмо только разъясняет закон, добавила она.

Ранее Яровая направляла запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий ретейлера «Ашан» в связи с планами с 2018 года проводить социальный аудит поставщиков силами девяти аудиторских компаний. В ходе такого аудита эксперты собирались проанализировать работу поставщиков по четырем направлениям — использование детского труда и дисциплинарные практики, норма рабочего времени и размер вознаграждения, безопасность рабочего места и общие условия труда.

В случае, если поставщик не пройдет аудит, ретейлер будет временно приостанавливать сотрудничество с такими компаниями до устранения выявленных недочетов.

Теги: прокуратура , Ирина Яровая , аудит , «Ашан»
Главное
ФИФА назвала цену билетов на матчи ЧМ-2018 и дату начала продаж Общество
Материалы по теме
«Ашан» оштрафовали на 2,5 млн руб. за навязывание условий поставщику Бизнес
«Ашан» переименует все собственные торговые марки Бизнес
«Ашан» впервые сократил выручку в России Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку