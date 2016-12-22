Прокуратура предостерегла «Ашан» от введения соцаудита поставщиков

Прокуратура направила предостережение генеральному директору ООО «Ашан» в связи с планами компании ввести социальный аудит поставщиков. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, которая направляла запрос в Генпрокуратуру в связи с соответствующими планами ретейлера, сообщает ТАСС.

Со ссылкой на полученное от прокуратуры письмо Яровая уточняет, что Мещанский межрайонный прокурор Москвы вынес предостережение гендиректору ООО «Ашан» в целях предупреждения нарушений законодательства о защите конкуренции. Речь идет о «недопущении создания отдельных преференций для одних юридических лиц и дискриминационных условий для других при выборе аудиторских компаний для проведения социального аудита и отборе поставщиков».

Директор по коммуникациям «Ашан» в России Мария Курносова подтвердила РБК, что «Ашан» получил предостережение. Незаконных действий со стороны «Ашан» прокуратура не обнаружила, подчеркнула Курносова. Письмо только разъясняет закон, добавила она.

Ранее Яровая направляла запрос в Генпрокуратуру с просьбой проверить законность действий ретейлера «Ашан» в связи с планами с 2018 года проводить социальный аудит поставщиков силами девяти аудиторских компаний. В ходе такого аудита эксперты собирались проанализировать работу поставщиков по четырем направлениям — использование детского труда и дисциплинарные практики, норма рабочего времени и размер вознаграждения, безопасность рабочего места и общие условия труда.

В случае, если поставщик не пройдет аудит, ретейлер будет временно приостанавливать сотрудничество с такими компаниями до устранения выявленных недочетов.