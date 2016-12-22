НОВАТЭК заинтересовался освоением участка шельфа у берегов Ливана

Компания «НОВАТЭК» планирует принять участие в конкурсе на право освоения участка шельфа, расположенного у берегов Ливана, в том числе в акватории, оспариваемой Ливаном и Израилем, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы к встрече глав правительств России и Ливана.

«Прорабатываются модальности участия в проекте», — говорится в документах.

Интерес к участию в «ливанских» проектах проявляют и другие российские компании. В частности, ЛУКОЙЛ проходит повторную квалификацию для участия в ранее замороженном тендере на разработку морских геологоразведочных блоков, а «Газпром» изучает Левантийский бассейн на предмет выявления новых перспективных газоносных структур, в том числе и на шельфе Ливана.

«Сейчас российские компании участвуют в тендерах на разработку газовых месторождений, мы очень хотим, чтобы российский бизнес присутствовал в нашей стране», — заявил в ходе переговоров с главой правительства России Дмитрием Медведевым ливанский премьер-министр Саад Харири.